FOTO: AGÊNCIA SUCURI - Agência Sucuri destaca os Pontos Turísticos mais divertidos em BONITO (MS)

BONITO - MS - A Agencia Sucuri separou alguns atrativos bem divertidos de Bonito MS, vamos lá!

Rio do Peixe é uma ótima opção, além de cachoeiras dignas de filmes de cinema e lugares paradisíacos o ponto turístico Rio do Peixe tem o seu Moacir proprietário e faz questão de atender os turistas. Moacir é um contador de casos e histórias que sucumbem a imaginação divertindo todo o tempo com sua fala irreverente é um show-man natural que faz piadas dele mesmo, de seus turistas dos bichos e da vida.

Passar um dia nesta fazenda é diversão certa! Sem falar da comida que é sem dúvida é uma delícia!

Buraco das Araras Lá há outro personagem hilário que parece tímido ao primeiro momento que e o proprietário seu Modesto. Ele de cara costuma dizer que vai gente de todo o mundo os ver seu buraco e ele mostra com orgulho!

Seu Modesto foi enganado comprando um pedaço de fazenda que tinha um buraco maior do que três hectares e além da perca de pastagens ele tinha que cercar tudo aquilo para que os bois não caíssem. Conta as histórias de maneira cômica e se faz assim como seu Moacir tão interessante quanto o seu ponto turístico de sucesso!

O Passeio de Bote não tem personagens como os simpáticos seu Moacir e seu Modesto, mas é pura diversão e emoção - trata-se de rafiting em águas tão transparentes que se vê o fundo do rio todo o tempo.

A diversão inicia no treinamento onde sobem até doze pessoas em estes grandes botes preparados para rios de corredeira força 5 quando aqui temos força 1 (a de menor impacto) se não fossem algumas corredeiras e cachoeiras que gerassem adrenalina este seria quase um passeio de bote comum.

Passeio de Bóia Cross: Falando em diversão este é um ponto turístico de bonito ms que não pode faltar em seu pacote!

São bóias profissionais elaboradas para passeio de Bóia Cross onde após breve treinamento você sobe e ela te leva por corredeiras e pequenas cachoeiras, mas não se preocupe porque além de estar acompanho pelo guia e outras boias a cada pequena cachoeira há outro monitor esperando para te ajudar a subir de novo na bóia caso você caia.

O passeio é de diversão garantida e ideal para toda família assim como o passeio de bote o Rio do Peixe e o Buraco das Araras!

Os pontos turísticos de Bonito no Mato Grosso do Sul são contemplativos, interativos e divertidos - contate com antecipação a Agencia Sucuri e vamos fazer um pacote de viagem sob medida para sua família!

