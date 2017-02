FOTO: Ana Campbell - Agência Sucuri destaca os melhores lugares de flutuação em BONITO

Mergulhar em Bonito é o sonho de muita gente, e não somente porque tem as águas mais transparentes do mundo. Vamos lá, porque Bonito - Mato Grosso do Sul, tem os melhores lugares de flutuação?.

Veja:

Rio Sucuri: Ganhou premiação mundial entre as três águas mais claras do mundo, desbanca inclusive as Bahamas tamanha a transparência e somente concorre com um lago transparente na Sibéria e outro na Mongólia sendo sem dúvida nos trópicos a água mais transparente do mundo! Desde sua nascente o passeio conta 1500 metros de flutuação diretamente no rio translúcido, cerca de 45 minutos de muita tranquilidade e beleza natural. Tempo suficiente para se embelezar com a paisagem subaquática.

Aquário Natural: A nascente do Rio Baia Bonita dá o nome ao passeio porque mergulhar neste lugar lembra um gigante aquário natural onde a vegetação e os peixes tomam conta do espetáculo, nesta nascente podem ver os famosos peixinhos mato-grosso que são de coloração avermelhada, e diversas espécies nativas, o passeio conta com um barco de apoio que segue todo o grupo, após se encantar com tanta beleza do aquário, você pode usufruir de uma tirolesa diretamente no rio Formoso, contando com uma trilha em que leva as belezas de Bonito, podendo encontrar alguns animais que residem na propriedade.

Rio da Prata: A nascente mais selvagem e mais piscosa tem os maiores peixes e cardumes, inicia-se com uma caminhada, logo, 1500 metros de flutuação no Rio Olho da Água ( nascente onde se inicia o passeio) que se encontra com o Rio da Prata promovendo um espetáculo de cores e cardumes ainda maiores, no final do passeio, um delicioso almoço com comidas típicas do Mato Grosso do Sul.

Rio Formoso no Parque Ecológico Rio Formoso: Acompanhado por um guia, todo grupo realiza uma trilha na mata ciliar. Este passeio, não é nascente, mas te proporciona o mergulho livre em águas totalmente transparentes de cor verde esmeralda e neste caso ao contrário das nascentes você pode ficar em pé, nadar, fazer apneia e brincar a vontade na água.

Balneário Municipal: Nas transparentes águas do balneário municipal é onde se encontra o maior número de Piraputangas e dourados podendo mergulhar ao lado destes cardumes. O Balneário oferece aos turistas estacionamento, quadras de vôlei e futebol de areia, restaurantes e quiosque com churrasqueiras que podem ser alugadas.

Nascente Azul: A mais nova nascente de Bonito tem águas transparentes e paisagem diferente a outras nascentes como se fosse uma grande lagoa, o atrativo conta com uma estrutura de balneário day-use, após conhecer o receptivo, todos recebem as recomendações dos equipamentos necessários para flutuação.

O ideal seria mergulhar em todos estes points e aproveitar o melhor de Bonito!

