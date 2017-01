Agência Sucuri destaca o atrativo turístico 'Boca da Onça' em Bonito (MS)

FOTO: ATRACTUR

BONITO - MS - Após alguns minutos no transporte, o passeio se inicia em um dos receptivos mais elaborados da região de Bonito MS. E após três quilômetros na camionete da fazenda, inicia-se a descida.

A descida com caminhos muito bem elaborados vai circulando o morro que acaba no pé do cânon do Rio Salobra, onde deságua a Cachoeira Boca da Onça! As placas com poemas entalhados na madeira ao decorrer de toda trilha chamam a atenção.

A primeira parada se dá em uma encantadora cachoeira, onde é inevitável se jogar no rio.A água fria neste calor tropical é ótima e nos faz entrar em harmonia com o habitat selvagem de centenas de animais que vivem no sopé do Cânon do Salobra!

O nome da maior cachoeira do Estado do Mato Grosso do Sul não se dá somente pelo fato de que ela se parece a boca de uma onça que está naturalmente esculpida em sua face, mas também por esta morraria ser região de onças pardas, negras e pintadas que vão costeando o Rio Salobra até que ele se encontre com a maior planície alagada do mundo – o Pantanal!

Após mais algumas cachoeiras pequenas, nos deparamos com a Boca da Onça descendo de mais de cem metros de parede íngreme e nos convidando a um banho no lago que forma em seu sopé!

Após um tempo observando este desenho da natureza, começamos a imersão em uma das maioresescadarias de nossas vidas!Muito bem planejada, a escada sobe em paralelo com a cachoeira e tem dezenas de mirantes com ângulos de beleza quase artística de um cânon que avança como serpente, dando lugar ao transparente rio Salobra.

Ao subir na camionete do passeio, chamada carinhosamente de Oncinha, nos damos por satisfeitos e nosso paladar quer provar a deliciosa comida de fazenda que nos espera no topo do planalto.

E assim, depois de alimentados e descansados após uma soneca nas redes ou nas confortáveis poltronas, saímos em direção a Bonito Mato Grosso do Sulmuito satisfeitos!

Reserve seu hotel epasseios antecipadamente com a Agência Sucurie o ajudaremos a fazer o Boca da Onça e muitos passeios inesquecíveis em Bonito MS.