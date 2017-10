Agência do Banco do Brasil sofreu tentativa de furto na noite de segunda-feira em Deodápolis

FOTO: ELITON SANTOS / IMPACTO NEWS

Segundo informações do SIGO, a Agência do Banco do Brasil de Deodápolis foi vitima de tentativa de furto na noite da ultima segunda, dia 2 de outubro. O boleto foi registrado pelo Gerente da Unidade. Segundo consta no B.O. o Gerente recebeu informações da Central de Monitoramento da Agência que disparou o alarme.



A PM foi acionada para verificar a informação. O gerente relatou na Delegacia de Policia Civil que ao chegar na agência, ele encontrou seis sensores do alarme cobertos com caixas de isopor. Uma das câmeras de monitoramento estava com a posição alterada. Os indícios são de uma tentativa de furto. Após o registro do Boletim de Ocorrência, o caso segue em investigação.