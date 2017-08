Adolescentes matam aula e são flagrados pichando terminal

Os adolescentes foram levados para a delegacia (Foto: divulgação/Guarda Municipal)

Dois adolescentes de 14 e 15 anos foram flagrados pichando o banheiro do Terminal General Osório, que fica na Rua do Cruzeiro, região norte de Campo Grande.

Conforme a Guarda Municipal, dois servidores faziam rondas no local quando flagraram os adolescentes no momento em que pichavam o banheiro do transbordo.

Questionados sobre o ato de vandalismo, os meninos vestidos com uniformes da rede Estadual de Ensino confessaram que tinham matado aula para pichar. O caso aconteceu na manhã de ontem (30), mas foi divulgado nesta quinta-feira (31).

Os adolescentes foram levados para Deaij (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude) e liberados na presença dos pais. Conforme o delegado Bruno Urban, que atendeu a ocorrência, os garotos vão responder por ato infracional equiparado a crime ambiental.

A região mais atacada da cidade é a área central e nas mediações da Orla Morena, entre os bairros Cabreúva e Planalto. A pena pelo crime de pichação é de 3 meses a 1 ano de prisão, mas, segundo a Polícia Civil, geralmente os autores pagam com pena alternativa.