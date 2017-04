Adolescente morre em acidente de moto e bilhete misterioso é encontrado com ele

Daniel Fontes Conceição, de 17 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (24), em um acidente de motocicleta, na Avenida Guaicurus, em Campo Grande. Ele teria pegado a motocicleta Biz escondida do seu pai.

O adolescente transita pela avenida quando próximo a uma fábrica teria perdido o controle da motocicleta e colidido contra a rotatória batendo a cabeça no chão e morrendo no local. Com Daniel foi encontrado um bilhete, que a polícia não sabe se ele teria recebido ou se iria entregar à namorada, com quem teria discutido.

O pai do adolescente afirmou na delegacia que o jovem teria recebido uma ligação pouco antes de sair de casa. Ele pegou a motocicleta escondida para ir se encontrar com namorada. O bilhete dizia: “Eu te amo, apesar de tudo que aconteceu, você é tudo para mim. Assinado: você sabe quem é”.