Adolescente compra arma e mata desafeto

Adoslescente ainda caminhou até varanda da casa antes cair morto (Foto: Jacklin Andreuce)

Lessandro Alves da Cunha, de 22 anos, mais conhecido como Chucky, foi assassinado estava em casa e assistia a vídeos no celular. O crime aconteceu por volta das 9 horas deste domingo (17), na Rua Guaimbe, no Jardim Aeroporto em Campo Grande quando foi atingido por um disparo de arma de fogo.

O autor, segundo o relato de testemunhas, colocou a mão pela janela e atirou e fugiu em uma bicicleta A vítima estava com os amigos quando foi atingida no ombro e tentou correr, mas não resistiu e morreu na varanda da casa. Uma das testemunhas disse à polícia que viu quando um adolescente - com quem a vítima tinha se desentendido -. Tanto a vítima quanto o suspeito já tinham trocado ameaças sendo que o indicado como autor do disparo, disse a uns amigos que tinha comprado um revólver.