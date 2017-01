Acifas sorteia nesta sexta na Praça Getulio Vargas campanha de Natal em FÁTIMA DO SUL

Como acontece todos os anos em Fátima do Sul nesta última década, será esta noite, a partir das 19 horas, na praça Getúlio Vargas, o show de encerramento da campanha de Natal da Acifas.

Além da distribuição de brindes em brincadeiras com o público, haverá a apresentação do Grupo Musical Malicia Campeira e do cantor Bruno Nunes, e será realizado o sorteio de 02 lindas motos Yamaha, 01 televisor de 43 polegadas, 10 vales compra de R$ 200,00 cada e 10 bicicletas.

Na oportunidade, serão conhecidos os ganhadores de prêmios da campanha Natal Premiado, promovido pela Federação das Associações Comerciais – FAEMS, sorteio ocorrido pela Loteria Federal na última quarta-feira.

A ACIFAS está convidando o público de Fátima do Sul e das cidades circunvizinhas a participarem da festa que, com certeza, será das mais animadas.