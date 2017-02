ACIFAS libera adesões ao São Francisco Saúde Empresarial em FÁTIMA DO SUL

A ACIFAS acaba de liberar para todos os seus associados adesão ao Plano de Saúde Empresarial do Grupo São Francisco Saúde, através de convenio finalmente consolidado com a Federação das Associações Empresariais do Mato Grosso do Sul. Por sugestão da ACIFAS, a FAEMS levou adiante uma negociação repleta de detalhes e acabou por se acertar com a São Francisco Saúde.

Abriu, por consequência, para todas as associações comerciais filiadas, a oportunidade de adesão para filiados que ainda não têm plano de saúde empresarial ou mesmo para empresas que desejem se filiar agora para obter o direito de acesso às vantagens oferecidas.

ASão Francisco Saúde se destaca atualmente como uma das maiores empresas de assistência médica de todo o país. Faz parte de um grupo empresarial com mais de 70 anos de história e experiência, atuando em cinco estados do mapa: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás. Oferece planos de saúde individuais, familiares e também para empresas de pequeno, médio e grande porte.

Sua rede de atendimento – em especial Dourados e Campo Grande - conta com mais de dois mil credenciados em todos os estados de atuação. Entre os mais bem-conceituados estão o Hospital São Francisco, o Hospital Materno Infantil Sinhá Junqueira, São Francisco Especialidades, Laboratório São Francisco, Netto Campello, São Francisco Fisioterapia e muitos outros hospitais, centros de diagnósticos e exames, laboratórios, prontos socorros e clínicas médicas.

Com o Plano da São Francisco Saúde o usuário possui uma série de recursos e serviços com grande estrutura médica. Oferece todas as coberturas conforme regulamentação da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar (www.ans.gov.br) e atende todas as especialidades médicas, incluindo Cardiologia, Angiologia, Alergologia Pediátrica, Dermatologia, Endocrinologia (tratamento das doenças de glândulas, como diabetes e alterações da tireóide), Gastroenterologia, Geriatria e Gerontologia, Ginecologia, Ginecologia Pediátrica, Hematologia, Hematologia Pediátrica, Imunologia, Infectologia, Mastologia, Nefrologia, Nefrologia Pediátrica, Neurologia, Neuropediatria, entre outras especialidades igualmente importantes.

Caso o usuário esteja fora de seu domicílio e onde a São Francisco Saúde não possua recursos próprios ou credenciados, poderá ser atendido em um dos hospitais associados à ABRAMGE, presente nas principais cidades Brasileiras.