Acifas hasteia bandeira gigante em sua sede e Presidente faz manifesto sobre o Brasil e Ano Novo

Só depende de nós

“A adversidade é a mãe das possibilidades”, diz o dito popular. Em resumo, acredita-se por conseqüência que “do limão se faz a limonada”. O brasileiro, porém, de modo geral, parece estar esgotado com a dose excessiva de limonada, cujo efeito não tem eliminado o azedume do “status quo” vigente, essencialmente destruidor de ânimos. Por mais que se tente motivá-lo, o cidadão sofrido, cabeça baixa, olhar no chão e andar curvado, evidencia claramente seu estado de espírito: Não suporta mais tanta desgraça.

Quantas comunidades no país precisam de homens e mulheres que motivem o ambiente e que não se deixem vencer pelo desânimo em tempos de pouca fé. Em verdade, nosso país precisa de uma reforma urgente, que deve começar de dentro para fora. Somente com a restauração interior do ser humano poderemos sonhar com um Brasil mais justo, que ofereça condições de igualdade para seus filhos viverem dignamente.

E é nessa hora que necessitamos todos de uma concentração vigorosa no sentido de levar como um dever cívico a restauração das nossas instituições. É absolutamente vital que sintamos a obrigação de cumprir a missão de recompor a sociedade, orientando os jovens - e adultos também, porque não? – a tomar gosto pela defesa dos interesses do país e dos seus próprios. Com a Pátria na mente e a bandeira do Brasil no coração, partir do princípio de que a soma de ações formará, com certeza, o aluvião capaz de varrer a imoralidade e de promover a recomposição tão desejada.

Estamos às vésperas de mais um ano, que não pode nem deve ficar restrito ao calendário. Precisamos e temos que fazer de 2017 um ano melhor. O Brasil precisa da gente e nós precisamos do Brasil. A ACIFAS, representante legítima da classe empresarial e partícipe permanente na defesa dos interesses da comunidade onde atua, está içando em sua sede a partir de hoje, durante as 24 horas de todos os dias futuros, uma bandeira brasileira gigante, com a finalidade de lembrar cada cidadão do seu dever para com a Pátria.

Historicamente, nosso país foi alvo de exploração estrangeira, que retirou nossas riquezas naturais e explorou o povo nativo. No momento atual, brasileiros exploram brasileiros, como se isso fosse absolutamente natural. Não é! E não podemos fugir da responsabilidade de consertar isso. Recompor primordialmente a economia e a política, colocar os corruptos na cadeia, evitar o encerramento de atividades de outras milhares de empresas e devolver milhões de empregos a pais de família em situação de desespero. A hora é agora. A nossa hora! Não podemos “passar batidos”.

FABIANO NUNES DE OLIVEIRA

Presidente