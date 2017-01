Acidente que matou irmão de ex-prefeito de Vicentina e Glória de Dourados aconteceu em BONITO

FOTO: FACEBOOK -

Claudemi da Silva, 59 anos, faleceu na Santa Casa de Campo Grande, neste domingo (15), após o trator que conduzia capotar e atingir seu corpo. O acidente aconteceu em uma fazenda no município de Bonito, a 257 km de Campo Grande, na tarde de sexta-feira (13).

De acordo com o veterinário Bruno De Sá Silva, 35, filho da vítima e que registrou o Boletim de Ocorrência, o pai dele operava um trator na fazenda da família e, ao tentar subir um morro, o veículo capotou e atingiu o tórax de Claudemi, causando um grande trauma na região.

A vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal de Bonito, onde ficou por duas horas, até ser encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande. Porém, Claudemi da Silva não resistiu aos ferimentos e faleceu às 04h46 deste domingo.

Bruno De Sá Silva, em testemunho na sua página do Facebook, lamentou a morte do pai. “Hoje Deus vai ter mais um anjo no céu. Meu pai e meu melhor amigo descansou depois de uma luta muito grande. Meu pai vai deixar uma saudade que nunca vai passar.... uma cicatriz que não fechará jamais”.

O caso foi registrado como morte a esclarecer, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.