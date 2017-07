Acidente no macroanel envolve 5 veículos e três pessoas morrem carbonizadas

Foto: Daniele Valentim

Engavetamento envolvendo três carretas, um caminhão e um carro de passeio matou três pessoas carbonizadas, no início da tarde desta quinta-feira (13), na BR-163, no macroanel na saída de Campo Grande para São Paulo.

Testemunhas afirmam que vários veículos estavam parados na BR onde a concessionária CCR MSVia faz obras de duplicação. Motorista de uma carreta bitrem não teria visto sinalização e acabou atingido outras duas carretas, que atingiram um carro de passeio e, por último, um caminhão de médio porte.

Após o engavetamento, as carretas incendiaram e o motorista que provavelmente provocou o acidente morreu carbonizado. A segunda vítima também morta no incêndio era motorista do carro de passeio, que ficou totalmente destruído ao ser "esmagado" entre os carros.

No início da noite, retroescavadeira foi utilizada remover o automóvel e terceiro corpo foi encontrado carbonizado. De acordo com o tenente Bruno Vilela, os bombeiros acreditam que trata-se de uma criança por causa do tamanho do osso de um dos braços que ficou em evidência

Informações iniciais indicam que houve colisão frontal entre os veículos e posteriormente chamas se espalharam pelos veículos.

Congestionamento foi registrado nos dois sentidos da rodovia, porém no fim da tarde, equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) abriu rota alternativa passando por um dos canteiros da rodovia. Várias equipes de socorro trabalharam no combate do incêndio nos veículos.

Sobre a sinalização do local, a CCR MS Via disse que o trecho estava amplamente sinalizado e com a presença de homens-bandeira, conforme o procedimento padrão de segurança. A empresa lamentou o ocorrido e afitmou que vai aguardar o resultado da perícia para se pronunciar.