Acidente na saída para Três Lagoas envolve caminonhete e duas carretas

Caminhonete bateu em duas carretas na tarde desta sexta-feira (18), na BR-262, saída para Três Lagoas, em Campo Grande. O motorista disse que perdeu o controle do veículo, depois de aquaplanar na pista. Chovia no momento do acidente.

De acordo com o condutor de 36 anos, que preferiu não se identificar, ele seguia em sua caminhonete S-10, no sentido Ribas do Rio Pardo, juntamente com a esposa, quando perdeu o controle do veículo. "Havia muita água na pista e aquaplanamos", disse.

A caminhonete atravessou a rodovia e bateu numa carreta, que vinha no sentido contrário, em direção à Campo Grande. "Só me preocupei com eles (o casal). Vi que o carro estava atravessando a rua, tirei o máximo que pude, mesmo assim bateu", contou o motorista da carreta, Edson Rodrigues de Oliveira, 31 anos.

A caminhonete ainda bateu em outro caminhão, que vinha logo atrás ao de Edson. "Quando vi a caminhonete vindo, já fui freando, mesmo assim bateu", disse o motorista, Jefferson Eder Pessoa.

Apesar do estrago causado na caminhonete, devido as batidas, nenhum dos ocupantes teve ferimentos graves. A mulher precisou ser socorrida até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Tiradentes, com dores no pescoço e na coluna, mas passa bem.

O Corpo de Bombeiros e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) estiveram no local. Durante o atendimento às vítimas e a retirada dos veículos, o trânsito ficou parcialmente interditado nos dois sentidos da rodovia, mas o fluxo correu normalmente.