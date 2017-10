Acidente na BR-262 mata duas pessoas e deixa 4 feridos, entre eles uma criança

Foto: Henrique Kawaminami

Um acidente entre uma caminhonete F-4000 e um Golf deixou dois mortos e quatro feridos, entre eles uma criança, na tarde desta sexta-feira (6). A colisão ocorreu durante suposta tentativa de ultrapassagem do carro de passeio, na BR-262 em Ribas do Rio Pardo, a 97 km de Campo Grande.

O veículo Golf, com placas de São Paulo, seguia na BR-262 no sentido Ribas do Rio Pardo/Campo Grande e a caminhonete com placas de Ribas do Rio Pardo, no sentido contrário. Durante o socorro, o motorista da caminhonete teria dito que o condutor do Golf tentou uma ultrapassagem proibida.

Com o impacto da batida, a caminhonete entrou em barranco a cerca de 150 metros do acidente. Já o Golf, permaneceu na pista, mas teve a frente totalmente destruída.

O motorista da caminhonete foi identificado, em princípio, como José Antonio, de 57 anos. Ele foi levado para uma unidade de saúde de Ribas do Rio Pardo.

No Golf haviam cinco pessoas, duas pessoas morreram e três ficaram feridos. Entre sobreviventes está uma criança, que estava na cadeirinha. Os feridos que ocupavam o carro de passeio também foram levados a um hospital de Ribas do Rio Pardo.

Morreram o condutor do Golf e um passageiro do banco de trás. Testemunhas disseram que a batida teria acontecido por volta das 13h30

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou o acidente e sinalizou a pista que ficou parcialmente interditada.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Campo Grande também se deslocou para região.