Acidente envolvendo três veículos deixou um homem gravemente ferido entre Angélica e Ivinhema

Um grave acidente envolvendo três veículos deixou um homem gravemente ferido após uma moto bater em uma camionete e em um carro na MS-141, entre Ivinhema a Angélica. FOTOS NO FINAL DA MATÉRIA

Conforme apurou o Site Ivinoticias, um motociclista Genaro Eliazar Baroni Agudo de 53 anos que estava com a moto XTZ de placa de Angélica, após colidir em uma camionete identificada como uma S-10, perdeu o controle e depois bateu em outro carro GM Celta com placas de Angélica, sendo que com o impacto a moto e o carro Celta foram para fora da pista.

O motociclista Genaro que é morador de Angélica, com o impacto ficou gravemente ferido, teve fratura exposta de fêmur e fratura exposta da perna direita, praticamente dilacerando o pé. O homem foi atendido pelo corpo de bombeiros de Ivinhema e encaminhado para o hospital de Angélica.

No veiculo Celta estava um casal, sendo o condutor um homem identificado como Adilson Negrini, que não tiveram ferimentos e informaram que quem causou o acidente foi uma camionete S-10 que se evadiu do local tomando rumo para a cidade de Angélica.