Acidente envolvendo duas motos deixa mulher com fratura na perna em Glória de Dourados

FOTO: REGIAONLINE - Acidente envolvendo duas motos deixa mulher com fratura na perna

Por volta das 10:20h deste sábado, 14/10/2017, uma mulher, residente no Iguassu, conduzindo uma moto no trajeto Vila Industrial-Deodápolis, veio a colidir com outra moto, conduzida por uma moradora de Glória de Dourados e que tentava atravessar a avenida.

Segundo o relato dessa glóriadouradense e de várias testemunhas no local do acidente, aqueles veículos que se encontram na calçada do Tinha Autopeças tiram a visão dos motoristas,e também não há espaço para os Pedestres na calçada, aumentando o risco de acidentes.

Com o impacto da batida, a moradora do Iguassu foi arremessada numa distância de aproximadamente 10m. A Equipe da PM de Glória de Dourados esteve no local do acidente, juntamente com a ambulância conduzida pelo amigo Chocolate, que encaminhou a vítima ao Hospital Maternidade.

O Regiaonline esteve também no local do acidente, registrando imagens, ouvindo relatos dos populares e também esteve no Hospital acompanhando o atendimento à vítima da colisão.

O médico que acompanhou o caso, Dr. Thiago, relatou que a perna da moça foi fraurada (quebrou), e todos estavam preocupados que, com o trauma da pancada, pudesse ter fraturado o Fêmur. Mas está sendo aguardado um exame mais detalhado de Raio-x, que apurará quais lesões ocorreram.

Possivelmente o caso será transferido para Dourados, onde a paciente aguardará consulta e também venha a passar por cirurgia. Esperamos que esse acidente alerte a todos os órgãos competentes e que as medidas cabíveis sejam tomadas com urgência.