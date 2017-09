Acidente entre 3 carros fere condutora e atinge veículo estacionado

Fotos: Cleber Gellio

Um acidente envolvendo quatro veículos deixou uma jovem de 21 anos ferida na tarde deste sábado (23) no centro de Campo Grande. A colisão aconteceu na Rua 13 de Junho com a Rua Marechal Cândido Rondon, por volta das 14h. A jovem sofreu uma fratura no braço e um machucado na boca, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Prontomed.

O HB20 vinha descendo a 13 de Junho, e o Corolla seguia pela Marechal. A condutora do Corolla, que não quis se identificar, disse que para ela o sinal estava aberto, e que, ao ver a iminência da colisão, virou o carro e fez uma manobra para desviar.

Porém, ao fazer isso, a condutora do Gol vermelho não conseguiu evitar a colisão e atingiu o Corolla, que com o impacto bateu no HB20. Em seguida, o Gol teria invadido a calçada e ainda atingido um outro veículo, que estava estacionado em uma guia, um Corsa.

A condutora do Corolla disse ainda à reportagem que estava indo devagar, pois iria estacionar logo depois do semáforo, e que se não fosse o Gol, a batida teria sido evitada. O casal que estava no HB20, porém, contou outra versão para o acidente.

Eles afirmaram que o semáforo estava aberto para quem seguia pela 13 de Junho e que ao perceber a colisão, o motorista freou, mas ainda assim foi atingido e com isso rodou na pista. Segundo as vítimas, o Gol, que vinha no mesmo sentido que eles, também acabou atingindo o Corolla, subido na calçada e colidindo com o Corsa estacionado ao voltar para a rua.

Tanto o condutor do HB20 preto, quanto a condutora do Corolla prata, dizem que o sinal estava aberto para eles. A Polícia Militar de Trânsito, que foi chamada para socorrer o acidente, deve procurar por câmeras para assegurar qual dos dois teria desrespeitado a sinalização.