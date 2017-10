Acidente é registrado logo nas primeiras horas da manhã em Nova Andradina

Acidente aconteceu por volta das 6h55 próximo ao Hospital Cassems - Foto: Ilustração/Luciene Carvalho/Nova News

Logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (10), por volta das 6h55, uma colisão entre carro e moto foi registrada em Nova Andradina com duas vítimas. Mãe e filho ficaram feridos no acidente.

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso, a ocupante de uma Yamaha YBR 125, de 44 anos, seguia pela Rua Joaquim Sampaio Neto, quando, ao chegar no cruzamento da Rua Santo Antônio, se chocou em um veículo Ford Ka que trafegava pela via.

Pelo verificado no local, a motociclista não teria parado no cruzamento ao avançar a placa de parada obrigatória que existe no local. Com o choque, ela sofreu uma fratura no pé direito e foi encaminhada por uma equipe do Corpo de Bombeiros até o Hospital Cassems.