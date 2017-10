Acesso ao Balneário Municipal de Anaurilândia será asfaltado pelo Governo do Estado

Balneário de Anaurilândia é uma praia artificial construída em decorrência da formação do lago da Usina Hidrelétrica Sérgio Mota - Imagem: Arquivo

O Governo do Estado deve investir nos próximos meses algo em torno de R$ 350 mil em projetos executivos para implantar e pavimentar rodovias em dois municípios de Mato Grosso do Sul: Anaurilândia e Jaraguari. Foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (25), dois avisos de licitação para contratação de empresa para executar os projetos executivos.

Em uma das publicações, foi divulgado o aviso de licitação, nº 087/2017, destinado à elaboração de projeto para implantação e pavimentação do acesso ao Balneário Municipal de Anaurilândia. O projeto vai contemplar uma extensão de 8,7 km e está orçado em R$ 184.837,05.

O Balneário de Anaurilândia é uma praia artificial construída em decorrência da formação do lago da Usina Hidrelétrica Sérgio Mota, no Rio Paraná, e constitui um local com excelente infraestrutura, com área de banho, lanchonete, quiosques, estacionamento, área de camping, e banheiros.

De fato, o acesso é feito por uma estrada de terra que sai da MS-276 e vai até o local. A via geralmente, não apresenta boas condições de trafego, com a presença de bancos de areia, pedras e buracos. Com a pavimentação asfáltica, certamente o balneário será mais visitado por turistas de toda a região uma vez que as condições de acesso serão melhoradas. O prefeito Edinho Takazono avaliou de forma positiva a iniciativa do Governo do Estado.

Outra licitação

De acordo com outra publicação, a tomada de preço 086/2017 tem como objeto a elaboração de projeto executivo para implantação e pavimentação da MS-244, numa extensão de 8,2 km, nos sub-trechos: Jaraguari Novo a Jaraguari Velho e da BR-163 a Bomfim, ambos no município de Jaraguari. Este projeto está orçado em R$ 172.455,20.

As tomadas de preço acontecem no dia 10 de novembro, das 9h às 10h, na sede da Agesul, na Capital. As publicações estão disponíveis nas páginas 18 e 19 do Diário Oficial do Estado deste dia 25.