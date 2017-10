ACEGD realiza projeto sobre empreendedorismo com beneficiados do bolsa família em Glória de Dourados

GLÓRIA DE DOURADOS - No dia 29/09/17 a ACEGD realizou o projeto RODA DE CONVERSA – EMPREENDEDORISMO. A ação contou com o apoio da FAEMS, SEBRAE, GEASC e outras instituições parceiras que se uniram com o objetivo de despertar e estimular perfis empreendedores dentre as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família.

Despertar o interesse dos indivíduos para o empreendedorismo como forma de melhoria de renda e, estimular através da aproximação com a ACEGD os perfis potencialmente empreendedores, foram os principais desafios, na opinião da Associação.

A ideia da RODA DE CONVERSA sobre empreendedorismo surgiu depois da leitura de um material do SEBRAE que identificou algumas hipóteses de investimento no município de Glória de Dourados. Segundo Mercolis Alexandre Ernandes, Assessor Executivo da ACEGD, “Esta pesquisa serviu de norte para a elaboração e execução do projeto tendo em vista oportunizar geração ou complementação de renda e autonomia financeira das famílias”.

São oportunidades de negócios: a realização de eventos de grande porte, atraindo público e organizações da região; padarias, lanchonetes, bares e restaurantes – centro gastronômico e de eventos socioculturais regionais com divulgação e atração dos turistas. Apesar destas e de outras oportunidades, ainda possuímos um número significativo de famílias beneficiadas com programas sociais (mais de 500 se somarmos Bolsa Família com Vale Renda).

A Gerência de Assistência Social (GEASC) e a Coordenação municipal do Programa Bolsa Família foram essenciais para a realização do projeto. Ana Paula Andrade, Vergínia Mota e Daiane Cristina adotaram a ideia e contribuíram sobremaneira para o sucesso da ação.

O PROJETO

O projeto RODA DE CONVERSA – EMPREENDEDORISMO consistiu na oferta de palestra sobre empreendedorismo. A partir de uma conversa franca e objetiva, a ACEGD tentou estimular, motivar, encorajar a abertura de novos negócios ou melhoria de negócios já existentes. Após uma hora de conversa, entre apresentação e debate, os interessados cadastraram-se no banco de dados da Associação Comercial e receberão a visita de uma equipe técnica para orientações e encaminhamentos práticos.