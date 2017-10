Abandonado, lago Ramez Tebet pede socorro e vereador pede providências em Glória de Dourados

FOTO: DEMERVAL NOGUEIRA - “Sem cuidados e assoreando, Lago Ramez Tebet pede socorro”

O vereador Júlio Cleverton dos Santos, o Júlio Buguelo (PT), teve matéria aprovada pelos legisladores gloriadouradenses onde solicita do prefeito municipal, Aristeu Pereira Nantes (PEN), através da gerência municipal competente, que avalie a possibilidade de realizar a limpeza na orla e no interior do Lago Ramez Tebet, localizado na Vila Industrial, poente.

Na tribuna o vereador petista argumentou que se o prefeito municipal atender a sua reivindicação estará dando um passo gigantesco a favor do ecossistema. O vereador destacou a importância do Lago Ramez Tebet nos aspectos natureza, cultural e como um verdadeiro símbolo representativo da cidade, onde se tornou um cartão de visitas.

O Lago foi construído no final da década de 80, com o objetivo de embelezar a cidade e preservar a natureza que ultimamente anda massacrada pela ação do homem e do próprio tempo. Júlio Buguelo afirmou que atualmente o Lago está agonizando. “Se nenhuma providência for tomada o Lago desaparecerá nos próximos quatro a cinco anos, inclusive já sofreu um recuo nas suas margens em aproximadamente 25 metros. Isso pode ser o início do fim”, esclareceu Buguelo.

Segundo o vereador, o assoreamento ininterrupto provocado pelas águas das chuvas e a água que jorra através de galerias pluviais “está matando aos poucos essa bela e valiosa bacia aquífera e, este fato preocupa sobremaneira a população gloriadouradense”. O Lago tem mina d´água própria, entretanto, é abastecido pelo córrego 2 de Junho, que também encontra-se em estado delicado.

Júlio Buguelo esclarece, “a ação do tempo e do homem fará o Lago desaparecer e tornar-se uma pequena possa barrenta, mesmo porque ele não suportará muito tempo com esse recebimento incessante de areia, lixos, detritos de variados tipos e a invasão de aguapés que está tomando toda a extensão do Lago”, disse o vereador, que espera sérias providências por parte do Poder Público Municipal, das autoridades competentes e dos ambientalistas.