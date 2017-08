A tão esperada chuva deve cair nestes dois dias em Fátima do Sul

Fátima do Sul (imagem Geone Bernardo)

A tão esperada chuva, que há tempos não cai de fato em Fátima do Sul, pode acontecer nesta segunda-feira (14). Segundo o portal Climatempo, a probabilidade é de 80% e pode atingir 28 milímetros, entre hoje e amanhã, após a chuva tímida registrada poucos minutos na tarde deste domingo (12).

Se a previsão se confirmar, pode chover a tarde e a noite. Quem acordou cedo já pôde perceber a mudança do tempo. Desde as primeiras horas, uma densa neblina mudou os ares desta segunda-feira, com um friozinho ainda para rebater o calor e baixa umidade dos últimos dias. A mínima prevista é de 12ºC e a máxima de 25ºC.

Mesmo com pouca proporção, a chuva que já caiu em Fátima do Sul elevou as taxas da umidade relativa do ar que deve variar entre a mínima de 39% e máxima de 79%.