FOTOS: Eliton Santos / Impacto News - A pedido de Vereador e Produtores, Prefeitura recupera pontes na 11ª linha em DEODÁPOLIS

A Prefeitura Municipal de Deodápolis através de Secretária de Obras realizou nesta semana a recuperação de mais duas pontes na zona rural do município. A ação ocorreu atendendo ao pedido do Vereador Juninho Lima e dos Produtores Rurais Roberto Giorfi, Irineu Giorfi e Milton Xavier.

As pontes em questão estão localizadas na 11ª linha e há algum tempo vinham recebendo reclamações por conta da precariedade de sua estrutura. As pontes são próximas e são utilizadas diariamente pelas familias da localidade.

No local, diversos produtores utilizam as pontes para escoar a produção e como meio de acesso a sede do município. “Mais duas pontes foram recuperadas em atenção ao pedido dos nossos produtores e neste caso em especial ao Vereador Juninho Lima que nos procurou e nos informou da urgência em recuperar aquela ponte.

Todo o trabalho foi realizado em um dia de serviço, esforço este dos nossos Servidores Municipais que estão empenhados em fazer o melhor pelo nosso município!” destacou o Vice-Prefeito Cicinho que acompanhou no local toda a ação.

Na ponte foram trocadas as ‘Pranchas’ e reforçado o restante do madeiramento. “Esta é mais uma ação da Gestão Compartilhada!” finalizou Cicinho.

( Eliton Santos / Impacto News )