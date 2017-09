A dois dias do casamento, motorista perde o controle e cai em córrego da Capital

Acidente ocorreu na manhã desta quinta. Foto: Arlindo Florentino

Um veículo Ford Fiesta caiu no Córrego Bandeira, por volta das 4 horas desta quinta-feira (7). O motorista, de 30 anos, estava sozinho e seguia pela Avenida Interlagos, no sentido à Avenida Gury Marques, quando perdeu o controle do carro.

Segundo familiares, ele havia acabado de acordar para ir trabalhar e não se sabe como ele perdeu o controle do carro, já que aparentemente ele não foi fechado.



O acidente aconteceu a dois do casamento do motorista e no dia do aniversário da noiva dele.

O motorista foi encaminhado à Santa Casa para avaliação e, segundo informações do Corpo de Bombeiros, ele não teve ferimentos graves.