7º Chá entre amigas do Ministério da Mulher Adventista é realizado com sucesso em Fátima do Sul

O Departamento da Mulher da Igreja Adventista do 7º Dia – Central de Fátima do Sul, realizou na tarde deste último domingo (16/07), mais um “Chá entre Amigas”. Esse evento, já realizado pelo 7º ano consecutivo, tornou-se tradicional na cidade, sendo aguardado com expectativa pelas participantes.

Mais de 220 mulheres se reuniram no Thiann’s Buffet para ouvir a palavra de Deus, receber orientações, e também, ganhar muitos brindes. No roteiro do evento estavam orações, louvores e dinâmicas que animaram as presentes.

Este projeto não é recente, pois iniciou-se em 1898, nos Estados Unidos, tendo a Sra. S. M. I. Henry como a primeira líder. Este ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ajuda as mulheres a desempenhar seu papel na moral da sociedade, como cidadãs e educadoras. Neste ano foram arrecadados cerca de 200kg de alimentos não perecíveis que foram doados para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Fátima do Sul.

A palestrante, Mariuza Carlos dos Santos, trouxe uma mensagem empolgante, que emocionou e encorajou as participantes. Segundo a Diretora do Departamento da Mulher, Daiane Soares, o evento alcançou seus objetivos trazendo conforto e esperança a todas, bem como, momentos de alegria e descontração entre amigas.

Ela também faz um convite a todas as mulheres interessadas em receber a visita desse ministério, em seu lar, que procurem a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próxima, ou entrem em contato pelos telefones (67) 99962-5766 (Pr. Ricardo Pacífico) ou (67) 99668-1844 (Daiane Soares).