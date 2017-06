6ª Caminhada de Corpus Christi será dia 02 de Julho em Fátima do Sul

Muita procura para fazer as inscrições para a participação da 6ª Caminhada de Corpus Christi, rumo ao Santuário da Vila São Pedro, que este ano será realizada no dia 02 de Julho. Quem participou ano passado, com certeza estará na caminhada deste ano, porque o evento é muito bem organizado.

A saída está prevista para as 02:00 hrs da madrugada, Praça Getúlio Vargas. Haverá estrutura e suporte completo para os caminhantes. Ônibus de ida e volta, carro de apoio, banheiros químicos, café da manhã, agua e frutas, ambulância e segurança completa.

As inscrições poderão ser feitas na Meio Preço Calçados, esquina da praça central. Os organizadores pedem para os caminhantes não esquecerem de levar lanterna.