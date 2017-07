38 toneladas de maconha são incinerados em Dourados

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) incinerou na manhã de hoje em Dourados 38 tonetadas de drogas, a grande parte maconha em um forno da industria de farinha de osso no Distrito Industrial.

As drogas foram apreendidas entre o final do ano passado e o começo deste ano sendo 18 toneladas de vários municípios da região e o restante confiscadas nas operações do DOF.

O inicio da incineração foi às 09h da manha e foi presenciado pelo coronel Kleber Haddad Lan, comandante do DOF; Lupércio Degerone, delegado regional de Polícia Civil; João Alves Queiróz, delegado do DEFRON (Delegacia de Fronteira) e por outras autoridades.

O processo de queima da maconha deve durar o dia inteiro conforme informações de policiais do DOF.