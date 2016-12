2º Jantar Italiano acontece HOJE no Pesqueiro 7 Bello em VICENTINA

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - 2º Jantar Italiano acontece nesta sexta-feira no Pesqueiro 7 Bello

VICENTINA - O Pesqueiro 7 Bello, localizado na entrada do município de Vicentina, com acesso ao lado da Rações Bocchi, realizará nesta sexta-feira (02), a 2ª Edição do JANTAR ITALIANO no Pesqueiro 7 Bello em Vicentina.

As informações e reservas são limitadas e estão a disposição para contatos e reservas no fone para reservas: 67- 9-9948-9206 – Glaucia – ou no 67-9-9914-6602 – Com o Altivo.

O JANTAR ITALIANO, será regado de muita massa e vinho com edição especial e os organizadores esperam surpreender a todos que comparecerem, tentando melhorar ainda mais a edição primeira do jantar Italiano que aconteceu em novembro de 2015.

CARDÁPIO

No cardápio terá de entrada Mini-Pizza. Self Service: Talharim, Canelone de defumado e frango. Rondele, nhoque, molho branco e molho a bolonhesa. Lasanha de filé de tilápia e bolonhesa.

SOBREMESA

De sobremesa será servido: Doce de Mamão e Pavê de Abacaxi.