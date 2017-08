2º Festival da Música Estudantil acontece nesta sexta-feira em Jateí

Divulgação

A secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, através de seu departamento de Cultura, juntamente com a Escola Estadual Professora Bernadete Santos Leite de Jateí - MS, realizam nesta sexta-feira (11) o 2º Festival da Música Estudantil - FEMES - 2017.

A população de Jateí e região poderão prestigiar o Evento no Centro Cultural de Jateí, a partir das 18:30 horas, estarão participando estudantes das Redes Municipal e Estadual de Ensino do município.

Os Festivais de Música Popular – que foram, nos anos 60 e 70, o ponto culminante da cultura de massa no Brasil – praticamente desapareceram no último quarto do século passado. Aqueles festivais revelaram todos os talentos que ainda hoje são destaques da MPB, tais como Chico Buarque, Edu Lobo, Elis Regina, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ivan Lins, Gonzaguinha, Aldir Blanc e Belchior, apenas para citar alguns. Assim o Departamento de Cultura do município de Jateí e a Escola Bernadete firmaram o compromisso de buscar meios para divulgação e incentivo da cultura musical jateiense, resgatando esses movimentos de suma importância para o desenvolvimento cultural dos cidadãos.

A ideia de envolver a comunidade escolar partiu da Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, Eleni Teixeira Santos Felipe, que no ano de 2016 convidou a Escola Bernadete para desenvolver um projeto cultural voltado para música estudantil, resgatando a pujança juvenil que aos poucos foi se perdendo nos dias atuais. A diretora da escola, Professora Paula Emanuella Simplício da Silva e sua equipe firmaram o compromisso e assim aconteceu o 1º Festival da Música Estudantil no dia 12 de agosto de 2016, em comemoração ao Dia do Estudante, como o projeto veio para ficar, está tudo preparado para a 2ª edição nesta sexta-feira (11) Dia do Estudante.

“Não teríamos condições de realizar esse evento sem a participação da escola pois temos a infraestrutura mais não a clientela, assim essa parceria que está dando certo com certeza vai continuar deixando o Festival cada mais visível perante a sociedade jateiense.” Afirmou Eleni. O FEMES busca a Fruição e produção musical no que tange em especial a comunidade estudantil do município de Jateí - MS, em dois Gêneros Musicais: Gospel e Sertanejo/MPB. “Esse projeto é um dos cartões de visita da Escola Bernadete, estamos trabalhando para sua expansão a cada ano, vemos a motivação no rosto de nossos estudantes, deixando-nos orgulhosos ao resgatar essa cultura que motivou gerações de estudantes no Brasil.” Comentou Paula Emanuella.