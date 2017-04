FOTO: THIAGO BARBOSA - 2ª Etapa do Circuito Estadual de Laço em Duplas será neste sábado no Haras Paloma

Tudo pronto e competidores já começa a chegar para a 2ª Etapa do Circuito Estadual de laço em duplas será neste sábado no Haras Paloma em FÁTIMA DO SUL.

O Haras Paloma está localizado na MS-376 - divisa entre os municípios de Fátima do Sul e Vicentina.