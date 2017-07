1º Arraiá do Kita será neste sábado 22 na Cohab de Fátima do Sul

Imagem: Divulgação

Finalmente o grande dia chegou! Será neste sábado, 22/07, na Rua Presidente Vargas, esquina com a Rua Ilma Soares de Souza, lado da Capela São Cristóvão, bairro Cohab de Fátima do Sul.

Será uma grande festa animadíssima, com muitas brincadeiras para todas as idades. O Arraiá do Kita quer resgatar a verdadeira cultura caipira, com comidas típicas, pescaria e uma grande novidade "Quadrilha Maluca".

Os organizadores estão cuidando dos últimos detalhes para que todos se divirtam a valer. Os pares que desejarem dançar a "Quadrilha Maluca", ainda tem vagas.

O evento está programado para ter início ás 19 horas. Venha participar! Você é o nosso convidado!