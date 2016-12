FOTO: RICARDO CESARE - 1ª Feira da Pechincha retorna nesta terça-feira na praça central de FÁTIMA DO SUL

Devido ao grande sucesso da 1ª Feira da Pechincha das Amigas Top e atendendo a solicitações de inúmeras pessoas que por diversos motivos não puderam comparecer no último domingo na Praça Getúlio Vargas, as organizadoras resolveram estender a feira e realizar mais um evento nesta próxima terça-feira, 13 de dezembro, a partir das 19 horas na Praça Getúlio Vargas, próximo ao Ponto de Taxi, no centro de Fátima do Sul.

Na ocasião, os visitantes poderão adquirir bijouterias, peças de vestuário masculino e feminino nos tamanhos adulto e infantil, bem como calçados femininos adulto e infantil.

São artigos novos e semi-novos em perfeito estado de conservação e uso a preços que variam de R$ 1,00 até R$ 10,00.

As Amigas Top informaram que foi muito bom o volume de vendas alcançado neste domingo e o sucesso só não foi maior ainda por conta da instabilidade do tempo, o que levou muitas pessoas a acreditarem que a feira não fosse realizada, por isso não compareceram.

Destacaram ainda que há centenas de peças em excelente estado para serem vendidas e que toda a renda obtida desta feira será revertida para o Natal das crianças menos favorecidas do nosso município que também será realizado em breve.

Elas aproveitam a oportunidade para desde já agradecer a presença de todos que lá compareceram no último domingo e todos aqueles que possam comparecer e contribuirem para proporcionar alegria e felicidade àquelas famílias menos favorecidas de Fátima do Sul.