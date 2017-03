VICENTINENSE Alex Cruz volta a jogar profissionalmente e tenta evitar rebaixamento do Ivinhema

Quinto colocado do Grupo B do Estadual com seis pontos, o Ivinhema terá a volta de um ídolo do clube para evitar o rebaixamento. Aos 32 anos, o Diretor de Futebol Alex Cruz aceitou o convite da diretoria e comissão técnica e voltará a jogar profissionalmente na última rodada da primeira fase, contra o Naviraiense, no domingo, às 15h, em Naviraí.

Em contato com o site Gazeta MS, Alex confirmou a volta para ajudar o time, mas descartou seguir a carreira após este confronto. "Após o empate na última rodada e a nossa situação dentro da competição, a diretoria e a comissão técnica me pediu para jogar, ainda mais porque nosso elenco está reduzido e com vários jogadores machucados. Além do mais, temos um elenco com pouca idade em média e aceitei para dar um pouco de experiência e tentar contribuir da forma que possa tirar o clube dessa situação", disse ao site.

Campeão estadual pelo Ivinhema em 2008 e com passagens por vários clubes do país, Alex Cruz atingiu o auge quando foi contratado pelo Flamengo e fez parte do elenco campeão brasileiro em 2009. Em 2013 foi campeão da Série B pelo Ubiratan e seu último clube havia sido o Itaporã no Campeonato Brasileiro da Série D em 2014. Desde então, assumiu o posto de Diretor de Futebol do Ivinhema e em 2016 ajudou na montagem do elenco campeão estadual do Sete de Dourados. Com pouco recurso financeiro, o Ivinhema voltou a convidar para assumir o cargo, mas dentro de campo o time venceu apenas um em nove jogos.

Para evitar a queda para a Série B, o Azulão precisa de um empate, mas o confronto da última rodada é justamente contra o rival pela permanência na elite do futebol sul-mato-grossense e dentro dos domínios deles.

"Sabemos que será um jogo nervoso e muito disputado, pois as duas equipes disputam o rebaixamento. Estou me dedicando nos treinos para ajudar o máximo possível . Não vai ser uma preparação ideal, mas acho que posso dar a experiência que o elenco precisa nesta decisão", comentou o meia-atacante que iniciou os treinos na terça-feira e acredita poder jogar em torno de 45 minutos e diz não estar fora do peso, pois vinha fazendo alguns "rachões" como o time.

A última rodada da primeira fase será disputada no final de semana com um jogo no sábado – entre Novo e União pelo Grupo A – e outros cinco no domingo às 15h. No Grupo B já estão classificados para as quartas de finais o líder Águia Negra com 19 pontos, o vice-líder Corumbaense com 17, o terceiro colocado Sete de Dourados com 13 e o quarto Urso com 11. Ivinhema e Naviraiense tem 6 pontos, mas o Azulão tem melhor saldo de gols que o rival.