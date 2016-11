Velório de vítimas de acidente será na Arena Condá, estádio da Chapecoense

O velório das vítimas do acidente aéreo que faziam parte do elenco da Chapecoense será realizado na Arena Condá. A prefeitura de Chapecó oficializou a informação nesta quarta-feira (30). A cerimônia ainda não tem data e horário confirmados.

Às 14h desta quarta-feira (30) haverá uma simulação da cerimônia na Arena Condá: chegada, entrada no estádio e outros procedimentos. Às 16 h, uma entrevista coletiva também será concedida aos jornalistas para esclarecer detalhes do velório. Os corpos das vítimas que faziam parte do elenco do time catarinense devem chegar a Chapecó na sexta-feira e então os trâmites para o velório coletivo iniciarão.

"Imaginamos que na sexta-feira os corpos estejam aqui, mais tardar no sábado. Todos os corpos vêm pra cá, porque os familiares já estão aqui, então não vai ser em São Paulo (a identificação pelos familiares para posterior velório). A partir daí, o velório será na Arena Condá. A partir daqui será feita logística para os envios para estados e municípios", disse o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Gelson Merisio, em entrevista ao Fox Sports.

Gelson Merisio era para estar no avião que caiu com o elenco da Chapecoense, próximo a cidade de Medellín, na Colômbia, mas não embarcou por conta de compromissos e por causa da agenda do prefeito Luciano Buligon. Assim, eles viajariam depois, em outro voo.

"Assim como aconteceu comigo, aconteceu com mais quatro pessoas. Mas eu não pensei nisso. O governo está focado no amparo às famílias. A melhor homenagem que podemos levar para as família é rapidamente reerguemos. O mais difícil é ver as famílias, as crianças... Temos que usar a energia positiva que vem do mundo inteiro", comentou.

A prefeitura de Chapecó, por meio de nota, lamentou o ocorrido e ressaltou a prioridade no amparo às famílias das vítimas do acidente. " A Administração Municipal de Chapecó está tomando todas as providências que lhe cabe no sentido de prestar apoio aos sobreviventes, às famílias, ao Clube e à comunidade", diz.

Também foi decretado luto de um mês. "Está Decretado Luto Oficial de 30 dias, ficando suspensas todas as comemorações e festividades realizadas pelo Município de Chapecó. Estão suspensas as aulas na Rede Municipal de Ensino de Chapecó pelo período de 02 dias, a contar pela tarde desta terça-feira (29-11). E está decretado Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais nos dias nos dias 29 e 30 de novembro de 2016, excetuando-se os serviços considerados essenciais".

Confira a nota completa da prefeitura:

A Administração Municipal de Chapecó presta, neste momento de dor e consternação, solidariedade e sentimento de pêsames a todos os familiares e amigos dos jogadores, integrantes da Diretoria, jornalistas e convidados que acompanhavam a delegação da Associação Chapecoense de Futebol a Colômbia.

Não existem palavras que possam consolar tamanha tristeza neste momento trágico para o Esporte Brasileiro e a Comunicação de Santa Catarina. Em 43 anos de história da Associação Chapecoense de Futebol, não faltaram trabalho, otimismo e vontade de tornar a Chapecoense um grande Clube. As parcerias foram sendo conquistadas; a competência da Diretoria, o envolvimento do Grupo, o orgulho dos jogadores em vestir a camisa do Chape e a participação ativa da iniciativa público-privada, contribuíram para fazer da Chapecoense o Clube que é hoje, respeitado em todo o país e no mundo, e agraciado por uma torcida cada vez mais participativa e apaixonada.

Lamentavelmente, as páginas da história da nossa aguerrida Chapecó foram manchadas neste 29 de novembro de 2016 pela irreparável perda de tantas vidas e pela profunda tristeza de uma história de sucesso interrompida. A Administração Municipal de Chapecó está tomando todas as providências que lhe cabe no sentido de prestar apoio aos sobreviventes, às famílias, ao Clube e à comunidade.

À Chapecoense, o time com a cara e o jeito de Chapecó, que desbravou a cidade por todo o mundo, conquistou a simpatia de milhares de torcedores país afora e a paixão de uma região inteira, o nosso muito obrigado. Força Chapecó!

*Bruno Freitas, Danilo Lavieri, Felipe Vita e Luiza Oliveira