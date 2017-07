Veja quanto valem os elencos de Palmeiras e Corinthians, segundo site especializado

Além de toda a história centenária que envolve Palmeiras e Corinthians, o Dérbi desta quarta-feira, às 21h45, na arena do Verdão, vai colocar frente a frente dois dos mais valorizados elencos do país. Pelo menos no mercado de jogadores, o time de Cuca começa em vantagem em relação à equipe de Fábio Carille.

De acordo com o site Transfermarkt, especializado em valores de transferências, os palmeirenses possuem um plantel que custa € 59,75 milhões (aproximadamente R$ 223 milhões), enquanto os corintianos são avaliados em € 47,75 milhões (cerca de R$ 178,2 milhões).

O líder do ranking no futebol brasileiro é o Atlético-MG (€ 67 milhões), seguido por Cruzeiro (€ 65,75 milhões), São Paulo (€ 64,3 milhões) e Flamengo (€ 62,9 milhões). O Verdão é o quinto, e o Corinthians aparece na oitava posição. Em termos de comparação, o mais valorizado do futebol mundial é o Real Madrid, da Espanha, que tem um grupo de atletas avaliado em € 762,3 milhões (R$ 2,8 bilhões).

Depois de vencer o Campeonato Brasileiro no ano passado, o Palmeiras não poupou esforços para fortalecer o plantel de Cuca. Além da chegada de Borja por R$ 33 milhões – o maior investimento da história do clube –, o Verdão trouxe Alejandro Guerra, Bruno Henrique, Luan, Juninho e Willian, entre outros.

Jogadores mais valiosos do Dérbi O palmeirense mais valorizado no mercado atualmente é Dudu , avaliado em € 5,5 milhões (cerca de R$ 20,4 milhões). O atleta, que teve os 50% restantes dos direitos econômicos adquiridos pelo Palmeiras no início do ano e contrato renovado até 2020, desperta interesse de clubes do exterior, mas o próprio presidente Maurício Galiotte já rejeitou qualquer possibilidade de abrir negociação neste momento.

Mesmo em alta por causa da campanha com o Atlético Nacional da Colômbia no ano passado, Borja é avaliado em € 2,8 milhões (R$ 10,4 milhões), ficando atrás de jogadores como Erik, Willian e Róger Guedes, por exemplo.

Entre os cinco mais valorizados do elenco palmeirense, apenas dois têm menos de 30 anos (Dudu e Luan) – Willian, Jean e Arouca fecham a lista.

Dudu Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Ag. Palmeiras)

Cássio, Giovanni e Clayton em alta

Do lado do Corinthians, a diretoria alvinegra voltou atrás em seu planejamento do ano passado e, para 2017, resolveu apostar e dar sequência para Fabio Carille. A tática deu resultado imediato: o Timão venceu o Campeonato Paulista e, com apenas duas derrotas no ano, lidera o Brasileirão de maneira invicta e com grande vantagem: são 32 pontos contra 23 do vice-líder Flamengo.

Do plantel corintiano, os mais bem avaliados no mercado são o goleiro Cássio, o meia Giovanni Augusto e o atacante Clayton, todos em € 4,5 milhões (cerca de R$ 16,7 milhões). Nome quase sempre presente na Seleção de Tite, o lateral-direito Fagner é avaliado em € 3 milhões (R$ 11,1 milhões), um milhão de euros a menos que o ex-palmeirense Gabriel (R$ 14,9 milhões).

Cássio durante treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians)

Mais comedido no mercado, o Timão apostou em jogadores pouco badalados e também em atletas em fim de contrato. Artilheiro do time e contratado apenas ao preço das luvas, Jô custa € 2 milhões (R$ 7,4 milhões), de acordo com análise do site. Ele foi contratado em outubro do ano passado após atuar na China, mas só estreou em 2017 por causa do calendário.

Jadson foi outro que chegou "de graça" ao Corinthians, já que estava livre no mercado após rescindir com o Tianjin Quanjian, da China. Ele está avaliado em € 2 milhões (R$ 7,4 milhões). O maior investimento alvinegro em 2017 foi a contratação de Clayson, da Ponte Preta, por R$ 3,5 milhões – o clube adquiriu 40% dos direitos econômicos do atacante e cedeu dois atletas para a Macaca.

Veja as informações de Palmeiras x Corinthians

Local: Arena Palmeiras, em São Paulo

Data e horário: quarta-feira, 21h45 (de Brasília)

Provável escalação do Palmeiras: Fernando Prass; Tchê Tchê, Mina, Luan e Juninho (Egídio); Thiago Santos, Bruno Henrique e Guerra; Dudu, Róger Guedes e Willian

Desfalques do Palmeiras: Arouca, Moisés, Thiago Martins e Jean (em recuperação física)

Pendurados do Palmeiras: Felipe Melo, Michel Bastos, Róger Guedes, Thiago Santos e Tchê Tchê

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô

Desfalques do Corinthians: Danilo e Vilson (em recuperação física)Pendurados do Corinthians: Guilherme Arana, Pablo, Jô, Rodriguinho, Gabriel e Marquinhos Gabriel

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden (RS), Jose Eduardo Calza (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

Transmissão: TV Globo para SP, RS, SC, PR, GO, TO, MS, MT, BA, SE, AL, PE, RN, CE, MA, PA e DF (com Cleber Machado, Caio Ribeiro, Casagrande e Leonardo Gaciba) e Premiere e Premiere HD (com Milton Leite e Mauricio Noriega)