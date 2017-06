Vasco recebe Timão buscando 100% em casa; rodada tem outros 4 jogos

O Brasileirão volta a movimentar o meio da semana do futebol nacional. Dando sequência à quinta rodada, cinco jogos acontecem nesta quarta-feira (7). Em São Januário, o Vasco recebe o Corinthians, às 20h45.

Buscando se recuperar da derrota que sofreu na última rodada, o Cruzmaltino quer manter os 100% de aproveitamento diante da sua torcida. O clube carioca tem seis pontos em quatro jogos e a vitória pode colocar a equipe no G-6 da competição.

"A torcida tem sido um décimo segundo jogador. O que ela fez nos dois últimos jogos foi espetacular e nos trouxe uma motivação maior. Os torcedores têm um papel muito importante. Esse carinho e essa receptividade que a torcida vem tendo conosco nos faz nos sentir muito mais fortes. É um caldeirão. Jogar aqui sempre foi muito difícil", destacou Paulão, zagueiro do Vasco.

Do outro lado, o Timão tem dez pontos, nenhuma derrota e é dono da defesa menos vazada do campeonato com somente um gol sofrido. Vencendo fora de casa, o Corinthians pode terminar a rodada na liderança da Série A.

Na era dos pontos corridos, os times se enfrentaram em 20 oportunidades, com três vitórias para o Vasco, oito para o Timão e nove empates.

Confira o complemento da rodada desta quarta-feira:

18h30 – Atlético-MG x Avaí-SC – Independência, em Belo Horizonte (MG)

Em casa, o Galo vai em busca da sua primeira vitória no Brasileiro. Os mineiros somam três pontos em quatro jogos e vencer como mandante é fundamental para as pretensões do clube no campeonato. Já o Avaí tem uma vitória, um empate e duas derrotas na competição.

18h30 – Coritiba-PR x Palmeiras-SP – Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Com um bom início de campeonato, o Coritiba vem embalado com a vitória no clássico contra o Atlético-PR e quer manter sua invencibilidade dentro de casa. A equipe paranaense tem nove pontos e briga na parte de cima da tabela. Enquanto o Palmeiras, atual campeão da Série A, tem somente quatro pontos e uma vitória na competição.

20h – Santos-SP x Botafogo-RJ – Pacaembu, em São Paulo (SP)

Mais um duelo entre cariocas e paulistas coloca frente a frente dois times em situações distintas. Enquanto o Botafogo tem sete pontos e apenas uma derrota sofrida, o Santos tem somente três pontos e três derrotas em quatro jogos. Diante da sua torcida, o Peixe precisa vencer para se recuperar na competição. Já para os cariocas, uma vitória pode colocar a equipe no G-6 do campeonato.

20h45 – Sport-PE x Flamengo-RJ – Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Invicto na Ilha do Retiro, o Sport recebe o Flamengo buscando se recuperar da derrota sofrida na última rodada. O Leão soma quatro pontos em quatro jogos. Enquanto o Flamengo, com dois empates consecutivos, quer voltar a vencer na competição. O Rubro-Negro carioca tem sete pontos e um vitória no confronto pode colocar a equipe no G-6 da Série A.