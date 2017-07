Vaivém de Neymar: craque muda de ideia e quer ficar no Barça, mas não define caso

Só que ainda há uma pendência que impede o caso de ser encerrado: o pai e empresário do craque, Neymar Silva Santos, quer melhorias no contrato do filho para que ele siga no Barça. O problema é que a diretoria catalã tem se mostrado irredutível nesse aspecto. Não pretende dar aumento a Neymar, pois renovou seu contrato no ano passado - até o meio de 2021, segundo a imprensa de Barcelona com um salto salarial de cerca de 8 milhões de euros para 15 milhões de euros por ano (o equivalente a cerca de R$ 55 milhões, na cotação desta terça-feira). E isso aconteceu, na época, mediante também o forte interesse do PSG.

A foto de Piqué não incomodou Neymar. Os dois continuam no clima de brincadeiras e descontração, como mostraram no treino de segunda. Mas causou incômodo no estafe do craque, por conta dessa indefinição, e também na diretoria do Barça.

Enquanto isso, Neymar segue sem previsão de se manifestar publicamente. Seu pai, idem. A assessoria dos dois, por sua vez, diz não ter conhecimento das informações que vêm saindo na imprensa desde o início da semana passada. Quem deve falar sobre o tema nesta terça e esclarecer o contexto da foto é Piqué. Ele tem coletiva de imprensa em Washington, EUA, prevista para as 18h30 (de Brasília). O PSG também terá coletiva, marcada para as 18h.

A oferta francesa é tentadora: dobrar o salário para cerca de 30 milhões de euros anuais (cerca de R$ 110 milhões) e dar a Neymar o protagonismo absoluto que no Barça ele não tem, uma vez que, na melhor das hipóteses, divide holofotes com Messi. E o PSG se mostrou disposto a pagar a multa rescisória de 222 milhões de euros (R$ 812 milhões).

Fair play financeiro tratado de forma minuciosa

O Barcelona já disse que não negocia Neymar. Então, para o PSG tirá-lo da Espanha, só pagando o valor integral dessa multa. O clube é do grupo de investimento QSI. Ligado à família real do Catar, tem o catari Nasser Al-Khelaifi como presidente e está com o cofre aberto. No entanto, trata-se de uma operação bastante complicada por conta do fair play financeiro. Por isso, o Paris analisa a possibilidade com muito cuidado para não ter problemas futuros. Ainda mais por conta da também possível contratação de Alexis Sánchez, do Arsenal, por cerca de € 50 milhões.

No Barcelona, acredita-se que os franceses serão punido pela Uefa se pagarem os € 222 milhões, podendo ficar fora de algumas edições da Liga dos Campeões. Essa questão também está sendo estudada pelo estafe do craque brasileiro. A Uefa já está acompanhando o caso de perto, de acordo com a imprensa europeia. Clique aqui e saiba mais sobre o fair play financeiro.

Se a continuidade de Neymar no Barcelona ainda é uma dúvida, já dá para dizer que uma coisa é fato: o atacante está dominando completamente as atenções e é o nome desta janela de transferências, que ficará aberta até o dia 31 de agosto na França e 1° de setembro na Espanha. Em meio a esse vaivém, ele vai sendo cada vez mais valorizado no mercado.

Outro fato é que o Barcelona voltou à carga por Philippe Coutinho (Liverpool) e Paulinho (Guangzhou Evergrande). Enviou um representante a Londres para se reunir com agentes dos dois jogadores, que são amigos de Neymar e, se contratados, farão o camisa 11 do Barça se sentir mais em casa no clube. A falta de brasileiros no time o vinha incomodando.