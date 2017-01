TJD crê que Paulista será eliminado; rival do Corinthians deve mudar

O presidente do TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva) Antonio Olim afirmou nesta segunda (23) que o Paulista de Jundiaí deve ser eliminado da Copa SP por conta do caso de "gato" na competição. Assim, o Batatais seria o rival do Corinthians na final do torneio na próxima quarta. Uma reunião na tarde desta segunda selará oficialmente a decisão.

Antonio Olim afirmou que o jogador era esperado para prestar esclarecimentos, mas que o Paulista não achou Brendon Matheus - o jogador teria usado documentos irregulares para fraudar a própria idade e assim jogar a Copa SP - para leva-lo a São Paulo para prestar esclarecimentos.

"Ninguém acha o jogador. Estamos despachando. Pedi uma reunião mais cedo. Com certeza, é capaz da eliminação do Paulista e a final contra o Batatais, porque o artigo informa que a punição é a eliminação da competição. Estamos aguardando a chegada dos documentos dele que é do Ceará. E ele estaria utilizando um documento de um primo que está preso. Estamos aguardando, mas tudo deve ser gelado. A certidão de nascimento dele não bate com as páginas", disse Olim em entrevista ao Fox Sports.

O jogador não se reapresentou ao Paulista e de acordo com seu empresário, o ex-atacante Alberto, não tem respondido às tentativas de contato por parte do agente e do clube paulista. O time de Jundiaí e Alberto já registraram, inclusive, um Boletim de Ocorrência na delegacia em Jundiaí para comunicar o desaparecimento do atleta.

ReproduçãoBoletim de ocorrência sobre desaparecimento de Brendon Matheus

Uma reunião na tarde desta segunda (23) oficializará os rumos da Copa São Paulo e quem será o adversário do Corinthians na final.

"É bem provável que a final será Corinthians e Batatais. Esse indivíduo acabou prejudicando a todos, ao Paulista de Jundiaí e aos colegas", comentou o presidente do TJD-SP afirmando ainda ser de 100% a chance da final da competição ser entre Corinthians e Batatais.

"Quem trouxe foi o presidente do Batatais (André Toffetti Dias) que parece que levantou e trouxe pra cá na quinta-feira. Hoje as investigações passaram na polícia", completou Antonio Olim.