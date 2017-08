Tite é um dos finalistas do prêmio de melhor técnico da Fifa

Imagem google

A Fifa anunciou os 12 treinadores que disputarão o prêmio Melhor da Fifa de 2017. Na relação, entre nomes consagrados no futebol europeu, como Pep Guardiola, José Mourinho, Zinedine Zidane e Carlo Ancelotti, aparece Tite.



Cabe destacar que Tite e Joachim Löw são os únicos finalistas a treinarem seleções. O alemão, por exemplo, está na equipe de seu país desde 2006, e já conquistou a Copa do Mundo (2014) e a Copa das Confederações (2017).

O brasileiro, por sua vez, chegou ao comando da Seleção Brasileira no último ano, emplacando nove vitórias seguidas, garantindo o Brasil na Copa de 2018. Além disso, Tite recolocou o Brasil na liderança do ranking da Fifa.



Por falar na Fifa, a entidade tem, para chegar aos 12 nomes, um grupo composto por 11 personalidades do futebol, entre eles o brasileiro Cafu e o argentino Maradona, o espanhol Puyol e o colombiano Valderrama. Será levado em conta o desempenho entre os dias 20 de novembro de 2016 e 2 de julho de 2017, adequando à temporada europeia - algo inédito.

O vencedor será escolhido após votações de técnicos das seleções nacionais, capitães, jornalistas e torcedores. A votação para o público começa na próxima segunda-feira através do site oficial da Fifa, com o pleito encerrando-se no dia 7 de setembro, quando será divulgada a lista com os três finalistas.

Além de revelar a lista de 12 técnicos, a Fifa também anunciou, nesta manhã, os indicados ao prêmio de melhor técnico (a) do futebol feminino e ao de melhor jogadora. Ao longo das próximas horas, também anunciará os finalistas às seguintes premiações: The Best, Fifa Fair Play, Puskás (gol mais bonito), seleção do ano e o melhor goleiro do mundo. A cerimônia será no dia 23 de outubro.



TÉCNICOS DO FUTEBOL FEMININO



Olivier Echouafni (FRA) - seleção francesa

Emma Hayes (ING) - Chelsea

Ralf Kellermann (ALE) - Wolfsburg

Xavi Llorens (ESP) - Barcelona

Nils Nielsen (DIN) - seleção dinamarquesa

Florence Omagbemi (NGR) - seleção nigeriana

Gerard Precheur (FRA) - Lyon

Dominik Thalhammer (AUT) - seleção austríaca

Sarina Wiegman (HOL) - seleção holandesa

Hwang Yong-Bong - seleção norte-coreana

AS MELHORES JOGADORAS - MARTA DE FORA



Maior vencedora do prêmio de melhor jogadora do mundo, Marta, que já foi indicada 12 vezes e levou o troféu cinco em cinco ocasiões, ficou de fora da lista que leva em conta a última temporada do Velho Continente.



Veja as dez concorrentes:



Lucy Bronze (ING) - Manchester City

Deyna Castellanos (VEN) - Santa Clarita Blue Heat

Pernille Harder (DIN) - Linkopings / Wolfsburg

Sam Kerr (AUS) - Perth Glory / Sky Blue

Carli Lloyd (EUA) - Houston Dash / Manchester City

Dzsenifer Marozsan (ALE) - Lyon

Lieke Martens (HOL) - Barcelona

Vivianne Miedema (HOL) - Bayern de Munique

Wendie Renard (FRA) - Lyon

Jodie Taylor (ING) - Arsenal