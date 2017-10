Sequência perfeita pode dar liderança ao Palmeiras em Itaquera; simule

Se antes parecia um sonho muito distante, a liderança do Campeonato Brasileiro pode virar realidade no Palmeiras em breve. Mais precisamente daqui a duas semanas, quando o Verdão enfrenta o Corinthians em Itaquera, pela 32ª rodada do torneio nacional.

A vitória palmeirense por 3 a 1 sobre o Grêmio em Porto Alegre levou o time de Alberto Valentim aos 53 pontos. Na segunda-feira, a derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Botafogo no Rio de Janeiro manteve o arquirrival com 59 pontos, o que diminuiu a vantagem do líder para o segundo colocado para seis pontos.

Palmeiras de Alberto Valentim vem de três vitórias consecutivas no Brasileiro (Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)

Para ultrapassar os corintianos no clássico, porém, os palmeirenses precisarão continuar fazendo a sua parte e torcendo contra os corintianos. Veja a combinação:

Se a Ponte Preta vencer o Corinthians no próximo domingo, em jogo que será disputado em Campinas, e se o Palmeiras vencer o Cruzeiro na segunda-feira , na arena, a vantagem alvinegra cairá para três pontos na próxima rodada.

Caso essa projeção se concretize, uma vitória simples do Verdão em Itaquera daria ao time de Alberto Valentim a liderança: os dois somariam 59 pontos, mas com vantagem palmeirense no número de vitórias: 18 contra 17 dos alvinegros.