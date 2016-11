Se Cuca for mesmo embora, Palmeiras já tem nome escolhido para substituí-lo

Palmeiras e Cuca voltarão a conversar, provavelmente ainda no começo da semana, sobre sua permanência, ou não, no clube em 2017. Como o blog informou na noite de domingo — clique aqui para ler —, o técnico pretende se afastar do trabalho no próximo ano e até o momento não dá sinais de que vá mudar de opinião.

Depois de tentar convencê-lo a seguir à frente do elenco, a tendência é por uma conversa definitiva, até para que o clube não demore a encontrar um substituto, se necessário. O primeiro da lista é Roger Machado, que voltou ontem da Europa. Sábado ele esteve no Santiago Bernabeu vendo Real Madrid 2 x 1 Sporting Gijon.

O ex-treinador do Grêmio também foi a Atlético de Madrid x Real Madrid, pelo campeonato espanhol, e Sporting x Real Madrid, pela Liga dos Campeões. Caso Cuca confirme que sairá nessa última conversa, o telefone de Roger deverá tocar. Contudo, quem cuida das contratações ainda não tem contrato renovado: Alexandre Mattos.

O compromisso do diretor -executivo também se encerra ao final deste ano, e sem a certeza de sua permanência — o clube ainda não o procurou para conversar —, fica mais difícil acertar com um novo técnico, se for mesmo preciso. Com Paulo Nobre de saída, depende do novo presidente, Maurício Galiotte, a permanência de Mattos.