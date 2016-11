São Paulo demite técnico Ricardo Gomes

Ricardo Gomes não é mais técnico do São Paulo. O treinador foi demitido do comando do clube paulista nesta quarta-feira (23). O anúncio foi feito por Marco Aurélio Cunha, diretor executivo do clube paulista, após o treinamento. O clube do Morumbi também publicou um comunicado em seu site oficial.

Marco Aurélio Cunha fez o pronunciamento após o treino, no CT da Barra Funda. Até o final do Campeonato Brasileiro (restam duas rodadas), o assistente técnico do clube, Pintado, vai dirigir a equipe. Um novo treinador deve ser anunciado nas próximas semanas. O ex-goleiro Rogério Ceni é o favorito.

"O São Paulo Futebol Clube comunica que vamos ter uma mudança no comando técnico. Ricardo Gomes e o seu assistente Luiz Otávio deixam o clube. Queremos agradecer a capacidade e a paciência que tiveram conosco e, dentro de uma ideologia que do que vamos querer para 2017 vamos buscar um outro técnico. O Pintado será o técnico nos próximos dias e outro treinador ocupará o cargo na Florida Cup [em janeiro de 2017]", avisou Cunha.

Ricardo Gomes havia sido garantido no cargo pelo presidente do clube, Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, na última semana. Porém, os resultados ruins pesaram na avaliação dos dirigentes. O São Paulo vem de derrota para a Chapecoense por 2 a 0 no último final de semana. O auxiliar do então treinador, Luiz Otávio, também deixa o clube paulista.

Ricardo Gomes chegou ao São Paulo na 20ª rodada do Brasileirão, em 13 de agosto, e teve a missão (com êxito) de livrar o clube de uma ameaça do rebaixamento na competição nacional. Ele chegou à equipe após a saída do argentino Bauza, que deixou o clube para assumir a seleção argentina.

Nesta passagem, Ricardo Gomes dirigiu a equipe em 18 jogos, com 6 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Hoje o São Paulo é o 13º com 46 pontos.

Confira o comunicado oficial do São Paulo:

Desde a sua reestreia no dia 21 de agosto, no empate com o Internacional (1 x 1), no Beira-Rio, foram seis vitórias, cinco empates e sete derrotas (42,5% de aproveitamento). Somando a sua primeira passagem, entre junho de 2009 e agosto de 2010, foram 90 partidas: 44 vitórias, 20 empates e 26 derrotas (56,2%).

Ao lado do treinador, o auxiliar Luiz Otávio também deixa o Tricolor. Desta forma, o auxiliar técnico Pintado assume interinamente o comando da equipe para os duelos com o Atlético-MG que será disputado no próximo final de semana, em Belo Horizonte, e com o Santa Cruz na rodada de encerramento do Campeonato Brasileiro de 2016.

A diretoria agradece ao treinador e deseja sorte na sequência de sua carreira.