Rogério Ceni é anunciado como novo técnico do São Paulo

O plano da diretoria do São Paulo de acertar contrato e anunciar Rogério Ceni o mais rápido possível foi concretizado. O ex-goleiro foi confirmado como novo treinador do clube do Morumbi nesta quinta (24), 24 horas depois do anúncio da demissão de Ricardo Gomes, de forma misteriosa.

O ex-goleiro vai começar a planejar a temporada de 2017 e será apresentado oficialmente no dia 5, depois do término do Campeonato Brasileiro (restam duas rodadas). O contrato dele é de dois anos e tem multa caso seja demitido. Ainda prevê que ganhará um bônus por desempenho a partir do segundo ano.

Divulgado no Twitter, um vídeo mostrou o Santo Paulo, mascote são-paulino, colocando uma etiqueta com o número 01 nas cadeiras em que o treinador senta. Esse era o número que o goleiro usava quando jogava. Além disso, a trilha sonora era a música Hells Bells, da banda AC/DC. Era com esse som que o time entrava em campo a pedido do ídolo tricolor.

Rogério Ceni volta ao São Paulo um ano depois de se aposentar. Agora, ele terá o papel de planejar 2017 para que o ano seja bem diferente de 2016, quando clube passou por dificuldades principalmente no segundo semestre e chegou a brigar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Ceni foi anunciado antes do final do Campeonato Brasileiro justamente para já começar a traçar um plano para o próximo ano do time e para alinhar as pessoas com quem quer trabalhar no clube do Morumbi.

O primeiro desafio de Rogério Ceni no clube será a disputa da Florida Cup, em janeiro, nos Estados Unidos.

A chegada de Rogério também serve para trazer a torcida para o lado do time, pois o ex-jogador conta com a confiança dos fãs são-paulinos. Pelo lado político, para o presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, também seria importante contar com Ceni na busca por votos na eleição de abril de 2017.

O São Paulo precisou de apenas 24 horas para acertar os últimos detalhes do contrato do ex-jogador, que exigia inicialmente cláusula de rescisão e um contrato de dois anos.

Aposentado em dezembro de 2015, Rogério Ceni nunca escondeu que gostaria de começar a carreira como treinador no São Paulo. O ex-goleiro aproveitou 2016 para estudar e fez estágio na Europa, onde visitou clubes como o Sevilla, Chelsea, Leicester e Manchester City.