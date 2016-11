Repórter Bruno Laurence é demitido da Rede Globo após 13 anos na emissora

O jornalista Bruno Laurence foi demitido da Rede Globo nesta segunda-feira.

Laurence trabalhava para a emissora desde 2003, revezando-se com o SporTV até 2005. A partir daí, passou a se dedicar apenas à Rede Globo.

''Fui desligado da empresa, fui demitido, foi uma opção deles. Eles não querem mais o meu trabalho, só isso'', afirmou o jornalista, sem críticas à emissora.

''Só tenho que agradecer. Não tenha nada de ruim para falar de ninguém lá. De ninguém. Fiquei quase 14 anos lá. É uma opção deles. A partir do momento que tomam essa decisão, paciência, segue o jogo. Não tenho nada a reclamar ou a falar mal de absolutamente ninguém dali. Foi uma opção deles. A direção deve ter outros planos, não estava satisfeita com meu trabalho, imagino, e resolveram tomar a decisão. Não tem problema algum, é absolutamente do jogo'', acrescentou.

Nascido no Rio de Janeiro, Bruno se mudou para São Paulo em 1998, ainda durante os estudos universitários. Como estagiário, trabalhou na assessoria de imprensa de uma equipe de basquete e na TV Bandeirantes.

Ele é filho do também jornalista Michel Laurence, falecido em 2014.