Quarta-feira de decisão para o Palmeiras na Libertadores; parar ou continuar

Contra o Atlético Tucumán, da Argentina, nesta quarta-feira, às 20h45 (MS), no Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras estará diante de dois caminhos: passar para a segunda fase da Taça Libertadores como primeiro colocado do Grupo 5, no caso de vitória, ou repetir a pífia campanha na competição de 2016, quando não passou da primeira fase, se perder por diferença de dois gols para o time argentino.

Líder com 10 pontos, o Palmeiras avança para as oitavas de final até em caso de derrota por um gol de diferença. Com sete pontos, o Atlético Tucumán é terceiro colocado no grupo. No outro duelo desta quarta-feira, em Montevidéu, no Uruguai, o já eliminado Peñarol enfrenta o Jorge Wilstermann, vice-líder com nove pontos.

“Vamos jogar para ganhar. Independentemente de estar jogando em casa ou fora, o Palmeiras sempre joga buscando o resultado. Tendo essa vantagem, e disputando o primeiro lugar do grupo, tem de pensar sempre na vitória”, disse o experiente lateral-esquerdo Zé Roberto.

O treinador Cuca deixou para anunciar o time no vestiário. A dúvida é o atacante colombiano Miguel Borja, que no treino de ontem sofreu um entorse no joelho esquerdo. O jogador fez exames e as primeiras informações dão conta de que não se trata de um problema grave. Se for vetado, Willian será o seu substituto na partida.

Uma mudança certa é a entrada de Thiago Santos no lugar de Felipe Melo, suspenso. Nas demais posições o time deve ser o que tem sido considerado titular com Fernando Prass; Jean, Yerry Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Thiago Santos, Tchê Tchê e Guerra; Róger Guedes, Dudu e Miguel Borja (Willian).