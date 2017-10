Próximo do tetra, Hamilton diz que vantagem para Vettel é "inacreditável"

+ Com Vettel fora, Hamilton segura Max para vencer em Suzuka e ampliar a liderança

É meio que inacreditável pensar que estamos onde estamos. Eu estava empolgado em ter uma boa corrida contra Seb aqui, como tive na última prova, mas obviamente ele tem tido uma incrível infelicidade. Em um mundo como o de hoje, na Fórmula 1, é muito sobre confiabilidade - toda a performance, e não só a velocidade na pista. A equipe mostrou há muitos anos que temos uma plataforma sólida. Nós somos líderes nessa área, então, obrigado a todos na fábrica, me fornecendo um carro com o qual posso usar minha habilidade.

O resultado no Japão colocou Hamilton ainda mais próximo do quarto título mundial na Fórmula 1. O inglês pode, inclusive, se sagrar campeão já no GP dos EUA, daqui a duas semanas, em Austin. Para isso, ele terá que vencer a corrida e torcer para que Vettel não passe do sexto lugar, porém, com 100 pontos ainda em jogo nas quatro provas restantes, o tricampeão da Mercedes prefere manter os pés no chão.