Policial é atingido por explosivo em conflito entre torcedores de Náutico e Inter

Apesar do belo exemplo de Leandro Damião, que emocionou um garotinho ao presenteá-lo com a camisa colorada, um episódio negativo também ganhou destaque após a partida entre Náutico x Internacional, em Caruaru: um policial foi atingido por um explosivo durante conflito entre torcedores dos dois clubes, registrado antes do jogo. Apesar do susto, ele não sofreu ferimentos graves, mas chegou a ser encaminhado ao hospital para avaliação.