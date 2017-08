PF apura uso de atletas 'fantasmas' para desviar verba do Ministério do Esporte

Agentes da PF em busca e apreensão no bar Versão Brasileira, na Asa Sul (Foto: TV Globo/Reprodução)

Questionada, a PF também não explicou como funcionava a inserção das informações falsas no sistema. A corporação informou apenas que o desvio do dinheiro era articulado por um servidor terceirizado do ministério. Envolvia pessoas de dentro do setor de pagamentos, com acesso para fraudar e manipular os dados.