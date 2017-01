Paulista é excluído da Copinha; Batatais pega Corinthians na final

A descoberta do "gato" Brendon Matheus Araújo Lima dos Santos, que na verdade se chama Heltton Matheus Cardoso Rodrigues e vinha jogando a Copa São Paulo de Futebol Júnior com documentos adulterados, teve consequências imediatas para o Paulista-SP.

Nesta segunda-feira, após longas reuniões, a FPF (Federação Paulista de Futebol) excluiu o time de Jundiaí da atual competição, como manda o regulamento. O "Galo", porém, escapou do gancho de cinco anos sem poder participar do torneio.

Como foi apurado pelo ESPN.com.br no último domingo, o verdadeiro Brendon, nome que consta nas súmulas do Paulista como zagueiro, nasceu em 1997 e está preso no Rio de Janeiro sob as acusações de roubo e tráfico de drogas.

Já Heltton não tem idade para atuar na competição, pois nasceu em 24 de março de 1994. Nesta segunda, inclusive, ele nem apareceu para treinar com seus companheiros.

O time de Jundiaí, por sua vez, alegou ter sido vítima de fraude cometida pelo defensor, chegando inclusive a registrar um boletim de ocorrência na Polícia após seu sumiço.

Reprodução O jogador Brendon, que na verdade é Heltton (esq.), e o verdadeiro Brendon (dir.) O Batatais (que perdeu a semifinal por 5 a 1 para o Paulista de Jundiaí), portanto, está classificado para disputar a final na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Pacaembu, contra o Corinthians, que venceu o Juventus na outra semifinal. Na atual Copinha, o Paulista se classificou com 100% de aproveitamento na primeira fase (a equipe estava no grupo 11). Depois, eliminou Atlético-GO, Red Bull Brasil, São Carlos, Chapecoense e Batatais em seu caminho até a final do torneio de juniores.

"Ele (Brendon) já vem jogando em outros times com este documento frio. O Paulista de boa fé aceitou o documento. Ele apresentou tudo certo. É tudo frio. O Paulista foi na boa fé. Se a gente ver que o Paulista estava envolvido, se tem alguém envolvido, vamos provar e investigar, vamos punir. Mas não é hora de punir o Paulista", disse Antônio Olim, presidente do TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo), justificando o fato do "Galo" não levar o gancho de cinco anos previsto no regulamento.