Palmeiras visita o Atlético-MG em jogo-chave na luta pelo título

Perto do nono título de Campeonato Brasileiro de sua história, o Palmeiras vai ao Independência, nesta quinta-feira, às 21h(de Brasília), enfrentar o que é visto como seu principal desafio nesta reta final de Série A. Na liderança isolada competição, o Verdão visita o Atlético-MG, uma das equipes mais fortes do torneio, buscando uma vitória para encaminhar ainda mais a conquista da taça.

Líder com 70 pontos, seis de vantagem para o segundo colocado Santos, e a apenas quatro rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vê a conquista cada vez mais perto. A torcida inclusive não esconde a euforia e foi ao Aeroporto de Congonhas antes da viagem do elenco para Belo Horizonte para demonstrar todo seu apoio, levando cerca de três mil palmeirenses para dar energia ao time.

Ciente da proximidade do título, o lateral direito Jean exaltou o trabalho do técnico Cuca, mas manteve cautela para que o time não perca o foco nesta reta final. “Desde o começo, quando o professor Cuca começou a declarar que seríamos campeões, a gente abraçou a ideia. Nós nos fechamos e trabalhamos bastante. Desde a chegada dele, o time começou a dar liga e os resultados apareceram. Estamos bem próximos, mas nada está concretizado ainda. Temos uma vantagem de seis pontos, e estamos muito felizes porque não é fácil conquistar essa vantagem”, declarou.

Por isso, diante de um dos adversários mais fortes do campeonato, o zagueiro Edu Dracena prega um clima de decisão. “É um jogo-chave para nós, uma final de campeonato. Temos de entrar mais de 100% concentrados, não podemos perder uma bola e estar desconcentrados. É um jogo-chave que pode encaminhar muito bem a nossa conquista. Mas o mais importante é ir para lá e jogar da maneira como jogamos o campeonato todo. Não temos de fazer coisas diferentes, ainda mais em uma reta final”, projetou.

Para a partida, o técnico Cuca conta com algumas dúvidas. Na zaga, Yerry Mina, que sofreu uma contratura muscular durante a disputa das Eliminatórias da Copa com a seleção colombiana, segue como uma incógnita e pode dar lugar a Edu Dracena. Já na lateral esquerda, o dilema é em relação a escalação de Zé Roberto, que sofreu uma pancada no tornozelo durante o treinamento da última sexta-feira e não sabe se terá condições de atuar. Para a posição, Egídio é o favorito para entrar em campo.

A terceira e última dúvida fica no meio-campo e é de ordem tática. Cuca analisa se escalará Cleiton Xavier, em um esboço de time mais ofensivo, ou se coloca o volante Thiago Santos, priorizando a marcação. Há ainda uma remota possibilidade de o treinador escalar Jean na função de marcação no meio e promover a entrada de Fabiano na lateral direita.

A grande novidade para a torcida do Verdão é o retorno de Gabriel Jesus. O jovem atacante, que mais uma vez foi destaque da Seleção Brasileira, desta vez na vitória por 2 a 0 sobre o Peru, foi direto para Belo Horizonte em jatinho particular do presidente do clube Paulo Nobre e já se encontra com a delegação palmeirense no local da partida. Com isso, deve se juntar ao time titular para o importante jogo contra o Atlético-MG.

Galo projeta foco na Copa do Brasil, mas ainda tem objetivos no Brasileirão

Após a derrota para o Coritiba, no último jogo pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Marcelo Oliveira e até o presidente, Daniel Nepomuceno, esbravejaram quanto ao rendimento do time. No duelo contra o Coxa, o Galo foi um time apático, sem forças para atacar e frágil defensivamente. Com o revés de 2 a 0, o mandatário alvinegro alertou os atletas que a terceira colocação – que dá vaga direta a Copa Libertadores – é a obrigação dos jogadores, pelo elenco formado e a estrutura que o Galo fornece aos atletas.

Por isso, o foco agora é todo no Palmeiras. O treinador Marcelo Oliveira aproveitou os dias de pausa no futebol brasileiro para a rodada das eliminatórias para corrigir a casa e trabalhar alguns setores que o comandante entendia que precisavam ser arrumados.

“Um time que ataca muito, normalmente deixa espaço atrás. Podíamos lembrar que a defesa mudou muito por causa de contusões, mas isso não explica totalmente o número de chutes. No meu conceito, o time deveria ser mais equilibrado, atacar de forma mais equilibrada também. Esse é o desafio, montar um time que possa recompor rápido. Não passa só pela linha de defesa. O time tem que começar a marcar na frente, o atacante passa a ser o primeiro zagueiro”, observou o comandante.

Para o duelo contra o Palmeiras, Marcelo espera o retorno dos convocados de suas seleções, todos devem chegar a tempo, no entanto, serão avaliados antes do confronto. A maior preocupação é o meia-atacante Rômulo Otero, que se queixou de dores no joelho. Três atletas importantes, Fábio Santos, Erazo e Cazares acompanharam a vitória de seus times no banco de reservas e não serão problemas. O atacante Lucas Pratto, autor de um dos gols da argentina, também chega para a partida, mas este atleta divide as atenções com Fred e é utilizado com mais frequência na Copa do Brasil.

ATLÉTICO-MG X PALMEIRAS

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data: 17 de novembro de 2016 (quinta-feira)

Horário: 21h(de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Neuza Ines Back (SC)

ATLÉTICO-MG – Victor; Carlos César, Erazo, Gabriel e Fábio Santos; Leandro Donizete, Júnior Urso, Robinho, Cazares e Luan; Fred

Técnico: Marcelo Oliveira

PALMEIRAS – Jailson; Jean, Edu Dracena (Yerry Mina), Vitor Hugo e Egídio (Zé Roberto); Thiago Santos (Cleiton Xavier), Tchê Tchê e Moisés; Róger Guedes, Dudu e Gabriel Jesus (Alecsandro)

Técnico: Cuca